Regensburg: Dunkelhäutiger vergewaltigt 27-Jährige

Am Montag, den 2. November 2020, kurz vor 21.00 Uhr, fuhr eine 27-jährige Radfahrerin durch den Donaupark im Regensburger Westen. Nahe des Grillplatzes hielt sie ein anderer Radfahrer an, verwickelte sie in ein Gespräch und bedrohte sie schließlich mit einer Waffe. In der Folge kam es zur Vergewaltigung der Geschädigten. Der Täter flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung. Die junge Frau begab sich nach Hause, von wo aus die Polizei verständigt wurde.

Die Polizei leitete mit allen zur Verfügung stehenden Kräften eine Fahndung nach dem unbekannten Radfahrer ein. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hatte unter enger Einbindung der Staatsanwaltschaft Regensburg sofort die Ermittlungen übernommen. Zur Tataufklärung wurde zudem die Ermittlungsgruppe „West“ eingerichtet.

Beschreibung des unbekannten Täters

Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung vor:

– männlich

– schwarze Haare (möglicherweise Dreadlocks)

– dunkelhäutig

– dunkle Bekleidung

– Alter: Anfang 20 bis Mitte 30

– 165 -175 cm groß

– schlank

– sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

– dunkles Fahrrad

– führte nach Zeugenangaben eine Schusswaffe mit sich

Zeugenaufruf

Nachdem durch die zwischenzeitlich geführten Ermittlungen verwertbare Erkenntnisse zu Tat und Täter gewonnen werden konnten, wendet sich die Polizei nun mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit:

– Wer kann Hinweise zur geschilderten Tat geben?

– Wer kann Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben? Möglicherweise wurde er schon an anderen Orten in oder um Regensburg gesehen. Er könnte sich auch vor der Tat im Bereich des Donauradwegs aufgehalten haben.

– Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Sämtliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen. Jeder Hinweis kann für die Ermittler von Bedeutung sein!