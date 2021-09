Rechtzeitig zur BTW! Auffanglager Eisenhüttenstadt überfüllt: Migranten strömen nach Deutschland

Das Auffanglager in Eisenhüttenstadt ist bereits überfüllt. Nachdem alle 1.100 Plätze im ehemaligen Kasernengebäude belegt worden sind, mussten nun außerdem noch Zelte aufgestellt werden. Olaf Jansen, Chef des Erstauffanglager zu BILD: „Wir sind hier am Anschlag. Wir sind hier an der Grenze der Aufnahmefähigkeit“. Und Tag für Tag werden es mehr Flüchtling. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Politikstube: Das Interview mit dem „Flüchtling“ aus Jemen sollte man sich unbedenkt anhören, wie wichtig die SIM-Karte ist und wie er von China über Malaysia nach Weissrussland und dann in Deutschland landete. Das passt wohl in die Sparte Weltasyltourist.

