Rechtsextremes ukrainisches Asow-Bataillon darf auf Facebook wieder gelobt werden

Die Facebook Muttergesellschaft Meta blockiert seit kurzem den Zugang zu den russischen Staatsmedien RT und Sputnik auf ihren Plattformen in der Europäischen Union. Hintergrund dafür ist die russische Invasion der Ukraine. Gleichzeitig hat Facebook die Richtlinien hinsichtlich des Asow-Bataillons wieder gelockert. Bei dem Bataillon handelt es sich um eine rechtsextreme ukrainische Militäreinheit, die Facebook zuvor als «gefährliche Personen und Organisationen» eingestuft hatte, über die nicht frei diskutiert werden durfte. Dies berichtete das Online-Nachrichtenportal The Intercept.

Facebook erlaube es seinen Milliarden Nutzern jetzt wieder, die Militäreinheit zu loben. «Die Änderung der Richtlinien, die diese Woche vorgenommen wurde, steht im Zusammenhang mit der laufenden russischen Invasion in der Ukraine und den vorangegangenen militärischen Eskalationen», berichtet The Intercept. Das Asow-Bataillon sei seit Jahren berüchtigt als freiwillige Anti-Russland-Miliz. 2014 trat es offiziell der ukrainischen Nationalgarde bei. Das Bataillon sei für seine neonazistische Ideologie bekannt, die unter seinen Mitgliedern weit verbreitet sei. Dazu The Intercept:

«Obwohl es in den letzten Jahren seine Neonazi-Sympathien heruntergespielt hat, sind die Affinitäten der Gruppe nicht unauffällig: Asow-Soldaten marschieren und trainieren in Uniformen mit Symbolen des Dritten Reichs; ihre Führung hat Berichten zufolge amerikanische Alt-Right- und Neonazi-Elemente umworben; und 2010 erklärte der erste Kommandeur des Bataillons und ehemalige ukrainische Parlamentsabgeordnete Andriy Biletsky, dass es das nationale Ziel der Ukraine sei, ‹die weissen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug … gegen die von Semiten geführten Untermenschen zu führen›.»

Weiterlesen auf corona-transition.org

4.3 6 Bewertungen Artikel Bewertung