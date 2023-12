Rechtschreibrat will Gendern in deutschen Sprachgebrauch einschleusen

Bisher hat sich der Rechtschreibrat unbeeindruckt gezeigt von dem Druck, der von einer kleinen, aber umso lautstärkeren Gruppe auf ihn ausgeübt wurde und wird. Erst im Juli hat das Gremium der sogenannten „gendergerechten Sprache“ erneut bei seiner jüngsten Sitzung in Eupen (Belgien) noch eine Abfuhr erteilt.

Am heutigen Freitag tritt der Rechtschreibrat in Mainz erneut zusammen – zum letzten Mal in der bisherigen Konstellation. Und eben deshalb könnte es mit der Aufnahme von Sternchen, Unterstrichen und Doppelpunkten in den allgemeinen Sprachgebrauch plötzlich viel schneller gehen als es zuletzt noch den Anschein hatte.

Diese Befürchtung äußerten zumindest die Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg (emeritierter Germanistik-Professor) und Ursula Bredel (Universität Hildesheim) in einer gemeinsamen Stellungnahme. Weiterlesen auf Reitschuster.de

