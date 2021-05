Die Videos über die vielen Toten und Erkrankten in Indien, die hier in Deutschland gezeigt werden, sind genauso inszeniert wie vor einem Jahr in Italien. Die Zahlen sind genauso harmlos wie hier in Deutschland und auch die Anreize für die Medizinbranche sind ähnlich gelagert. Es gibt hohe Zuschüsse, wenn Beatmungsgeräte verwendet werden und auf dem Totenschein Corona steht.

4.4 9 Bewertungen Artikel Bewertung