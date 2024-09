Realitätsverweigerung in der Asyl-Krise – Baerbock: „Es sind noch Plätze frei“

Der Asyl-Showdown stellt sich als riesen Ampel-Bluff heraus! Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erklärte auf der Pressekonferenz nach dem Asyl-Gipfel: „Wir haben die Situation, dass es einige Kommunen gibt, die an der Belastungsgrenze sind. Auf der anderen Seite – das haben wir heute auch besprochen – gibt es andere Kommunen, wo auch in den Erst-Aufnahmeeinrichtungen noch Plätze frei sind.“ Das heiße, „die Lage in Deutschland“ sei unterschiedlich, behauptet Baerbock weiter. Weiterlesen auf nius.de

