„Rassistische“ Eisbecher „Mohren Birne“ und „Mohren Kuller“ – Essener Eisdiele am Pranger und reagiert

Die Rassismus-Keule treibt die nächste Sau durchs Dorf, besser gesagt durch die Stadt Essen, im Fokus steht eine Eisdiele, die „rassistisches“ Eis verkaufen soll. Gleichgesinnte Anwohner entdeckten den Stein des Anstoßes und interpretierten zwei Eiscremesorten als klassische Fälle einer Herabwürdigung. Umgehend wurde die Sprachpolizei eingeschaltet, der Verein „Interkulturelle Solidaritätszentrum Essen“ ging der Hinweise auf die Verfehlungen nach, sah den Rassismus-Vorwurf als gegeben, kontaktierte in einem Schreiben den Eisdielen-Chef und „bittet“ diesen um zeitnahe Umbenennung. Der Eisdielen-Betreiber reagierte mit eindeutigen Erklärungen für die Namen der zwei Eisbecher, springt aber trotzdem übers Stöckchen und signalisiert politisch korrektes Einknicken. An den Pranger – Ziel erreicht!

Der Westen.de berichtet:

„Mörchens Eis“ in Essen-Rüttenscheid hat mit heftigen Vorwürfen zu kämpfen! Grund sind die folgenden Produkte auf der Speisekarte: Ein „Mohren-Kuller“ und die „Mohren-Birne“. Anwohner hatten das „Interkulturelle Solidaritätszentrum Essen“ über den Sachverhalt informiert. Ihnen soll gesagt worden sein, dass es sich bei den Bezeichnungen um „alte, traditionelle Namen“ handle.

„Sollte Mörchens Eis“ dies tatsächlich so sehen, ist es dringend Zeit, mit der Tradition zu brechen“, heißt es in einem Brief des „Interkulturellen Solidaritätszentrums Essen“ an die Rüttenscheider Eisdiele. „Einer so bekannten Eisdiele im multikulturellen Rüttenscheid steht es nicht gut zu Gesicht, wenn sich auf der Eiskarte Eisbecher mit solchen Namen befinden.“ Man bitte daher um eine „zeitnahe“ Umbenennung.

Doch „Mörchens“-Besitzer Dirk Hermanski wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe – und erklärt, was es mit den mutmaßlich rassistischen Namen auf sich hat. Mehr auf derwesten.de (Archiv)