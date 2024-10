Rassismus gegen Weiße gibt es nicht, behauptet die linke Aktivisten-Truppe „HateAid“ – und kassiert dafür wütende Entgegnungen in den sozialen Netzwerken. Zahlen der Bundesregierung beweisen: Allein in diesem Jahr gab es bereits 207 deutschfeindliche Straftaten. In den vergangenen Jahren war die Zahl der deutschfeindlichen Straftaten deutlich gestiegen. Weiterlesen auf nius.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung