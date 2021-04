Randale, Aufstände, Rassenkonflikte: Das Lager für illegale Migranten in La Laguna (Teneriffa)

Das Lager für illegale Migranten in La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). Die Kinder Europas haben von Anfang an vor solchen Zuständen gewarnt. Die illegalen Migranten sollen Waffen besitzen. Ein befreundetes Medienteam aus Puerto de la Cruz kam an diese Informationen. Die Kinder Europas werden schikaniert. In Kürze sollte der Corona-Status wieder auf gelb oder grün gesetzt werden, dann reagieren wir auf diese brandgefährlichen Zustände. Die Politiker haben uns zum Problem erklärt, aber wir randalieren nicht, wir wollen nur diese kriminellen Migranten wieder in ihre Heimatländer schicken.

