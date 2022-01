Ralph Thiele: Bedrohung Europas wächst wieder [POLITIK SPEZIAL]

Der Sicherheitsexperte und Oberst a.D. Ralph Thiele hat ein neues Buch herausgebracht. Es handelt vom politischen Islamismus als hybridem Akteur mit globaler Reichweite. Thiele, der nach einer 40 Jahre währenden militärischen Laufbahn jetzt Regierungen und Unternehmen über hybride Herausforderungen berät, drängt Europa angesichts einer erneut wachsenden Bedrohung seine Widerstandskraft zu stärken, nach außen und nach innen. Thiele sieht im Ukraine-Konflikt den Westen an eine militärische Auseinandersetzung stolpern. In diesem Gespräch blickt er auch kritisch auf den Westen selbst, der den Ukraine-Konflikt maßgeblich selbst mit herbeigeführt hat, auch durch mediale Eskalation. Als Präsident von EuroDefense (Deutschland) und als Vorsitzender der Politisch-Militärischen Kommission hört er vieles, was nicht die Medien erreicht.

