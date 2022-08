Raffinerie Schwedt/Oder: Bald Vorbild für die Deindustrialisierung Deutschlands?

Das brandenburgische Schwedt an der Oder wird möglicherweise bald als Musterbeispiel dafür gelten, wie die deutsche Industrie mit voller Absicht zerstört wird. Die Raffinerie in Schwedt bezieht russisches Öl und versorgt wesentliche Teile der Bundesrepublik mit Erdölprodukten. Wegen der Russland-Sanktionen soll die Raffinerie jetzt aber stillgelegt oder nach Robert Habecks Plänen grün umgebaut werden. AUF1 hat sich in Schwedt umgehört und war bei einer Protestkundgebung mit dabei.

