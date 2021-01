„Querdenken“ zieht mit kilometerlangem Autokorso durch Stuttgart

Nach wochenlanger Pause demonstrierte „Querdenken“ am Mittwoch in Stuttgart. Mit einem kilometerlangen Autokorso zogen die Teilnehmer durch die Stadt. Laut Angaben der Polizei nahmen mehrere Hundert Fahrzeuge an dem Protestzug teil, der sich gegen die andauernden Corona-Restriktionen richtete. „So, wie es jetzt läuft, das müsste auf jeden Fall geändert werden. Weil es nicht um Krankheit geht, sondern darum, die Wirtschaft kaputt zu machen“, äußerte sich ein Demonstrant und teilte seine Sorge mit, dass “ nächstes Jahr oder dieses Jahr noch viel mehr Geschäfte schließen werden. Nicht mehr, weil es Vorschrift ist, sondern einfach, weil sie bankrott sind.“

4.7 10 Bewertungen Artikel Bewertung