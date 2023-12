Queerer Heiliger Abend: Kirche lädt zu Krippenspiel mit Transen und Lesben

Maria und Josef als lesbisches Paar auf Herbergssuche, dazu eine Drag-Queen-Show, alles musikalisch umrahmt vom “feministischen Chor- und Performance-Kollektiv Heart Chor”: So soll der Heilige Abend in der Galiläa-Kirche in Berlin gefeiert werden.

Die Inszenierung überrascht selbst Mitteleuropäer, die in den vergangenen Jahren ja schon so einiges erlebt haben: Das Krippenspiel erzählt die Reise von Josy und Marie, einem als “weiblich gelesenen” Liebespaar aus ländlicher Gegend, das unerwartet schwanger wird. Weiterlesen auf Exxpress.at

