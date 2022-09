Queer-SPD fordert, dass Siebenjährige Geschlecht frei wählen können

Die Arbeitsgemeinschaft „Queer“ der SPD im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat einen Appell an die Parteiführung gerichtet, das Selbstbestimmungsgesetz auszuweiten. Das Ziel: Kinder ab sieben Jahren müssten selbst über ihr Geschlecht entscheiden können. Ohne die Zustimmung der Eltern, die nach den bisherigen Ampel-Plänen noch notwendig ist. „Erst“ ab 14 soll man demnach künftig sein Geschlecht frei wählen können. Einmal pro Jahr. Dazu reicht ein einfacher Besuch beim Standesamt. Möglich macht das ein „modernes Selbstbestimmungsgesetz“ – so die Werbung der Ampel.

Der „SPDqueer“ geht das nicht weit genug, wie jetzt die JF berichtet: Kinder seien „in weiten Teilen auf die Gunst ihrer Eltern angewiesen. Dies mag in Familien mit einer liberalen Haltung funktionieren, aber wir wissen, dass dies bei weitem nicht in jedem Haushalt der Fall ist“, heißt es laut „JF“ in dem Papier. „Das können wir so nicht hinnehmen. Auch Minderjährige müssen ein Recht auf Selbstbestimmung erhalten. Niemand darf gezwungen werden, in einem Geschlecht zu leben, dem er*sie sich nicht zugehörig fühlt.“

Weiterlesen auf Reitschuster.de

4.2 5 Bewertungen Artikel Bewertung