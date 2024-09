Putsch gegen demokratische Prinzipien im Thüringer Landtag

Es waren Szenen, die für mich offen gestanden nur schwer zu ertragen waren. Ich habe mir im Livestream die Eröffnungssitzung des Thüringer Landtags angesehen. Und alles in mir sträubte sich. Es ging an meine Schmerzgrenze und darüber hinaus, wie die CDU, gemeinsam mit dem „Bündnis Sahra Wagenknecht“, hier unter dem Deckmantel des Demokratie-Schutzes zynisch demokratische Grundprinzipien mit Füßen trat. Mit Tricks und auf eine geradezu hysterische Art versuchte die CDU, das zu verhindern, was gemeinhin als „Verfassungs-Gewohnheitsrecht“ gilt: dass die stärkste Partei den Parlamentspräsidenten stellt.

Die Landtagsmitarbeiter, offenbar stramm auf Anti-AfD-Linie, weigerten sich, Anweisungen des amtierenden AfD-Alterspräsidenten Jürgen Treutler (73) nachzukommen, einem hysterischen CDU-Mann das Mikrophon abzuschalten, der von „Machtübernahme“ fantasierte und ständig dem Vorsitzenden ins Wort fiel. Weiterlesen auf Reitschuster.de

