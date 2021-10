Putin: „Was jetzt im Westen passiert, hatte Russland schon 1917 erlebt“

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einer Rede am Donnerstag, 21. Oktober, vor dem 18. Valdai-Diskussionsforum in Sotschi scharfe Kritik an linksradikalen Tendenzen geübt, die sich in der westlichen Welt ausbreiteten. Die dahinterstehende Ideologie bewirke gesellschaftliche Verwerfungen im gesamten Westen und unterscheide sich nicht von Gesellschaftsexperimenten, die in Russland im Zuge der bolschewistischen Oktoberrevolution 1917 stattgefunden hätten. Quelle: Epoch Times

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung