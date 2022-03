Putin: Gas-Zahlungen über russische Konten „und zwar ab morgen“

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag angekündigt, dass Gaslieferungen in EU-Länder ab Freitag in Rubel von Konten in Russland bezahlt werden müssen. Von diesen Konten müsse das gelieferte Gas bezahlt werden, „und zwar ab morgen“, sagte Putin in einer Fernsehansprache, nachdem er ein entsprechendes Dekret unterzeichnet hatte. Der Gaspreis wird demnach aber weiterhin in der Währung der laufenden Verträge angegeben, üblicherweise in Euro oder Dollar.

Putin fügte hinzu, dass fehlende Zahlungen dazu führen würden, dass „bestehende Verträge gestoppt“ werden. „Wenn diese Zahlungen nicht geleistet werden, wird dies als Pflichtverletzung des Käufers angesehen, und dies wird alle notwendigen Konsequenzen haben“, sagte er. „Niemand verkauft uns etwas umsonst und wir werden keine Wohltätigkeitsarbeit machen“, so der russische Staatschef.

Dem Dekret zufolge sollen alle Zahlungen von der russischen Gazprom-Bank abgewickelt werden, einer Tochterfirma des staatlichen Energieriesen Gazprom.

