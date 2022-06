Pushbacks: Flüchtlinge gegen Flüchtlinge im Auftrag der griechischen Polizei

An der EU-Außengrenze benutzen griechische Polizeibeamte Flüchtlinge offenbar als Handlanger für illegale Pushbacks. Das ergaben gemeinsame Recherchen des „Spiegel“ mit Lighthouse Reports, dem ARD-Politikmagazin „Report München“, „Le Monde“ und dem „Guardian“. Dem Team aus Reportern gelang es demnach nach monatelangen Recherchen, mit sechs dieser Männer zu sprechen.

Sie gaben unabhängig voneinander an, zu gewaltsamen Zurückweisungen in die Türkei gedrängt worden zu sein – im Gegenzug seien ihnen Aufenthaltspapiere versprochen worden. Die Angaben der Geflüchteten ließen sich laut „Spiegel“ mithilfe von Fotos, Satellitenbildern und offiziellen griechischen Dokumenten verifizieren. Bewohner grenznaher griechischer Dörfer berichten zudem, es sei in der Region „ein offenes Geheimnis“, dass Geflüchtete im Auftrag der Polizei Pushbacks durchführten.

