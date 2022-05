Puppen für Mädchen? Spanien verordnet geschlechterneutale Werbung

In Spanien ist Werbung, die sich nur an Mädchen oder nur an Jungen wendet, künftig verboten. Ein „Protokoll zur Selbstregulierung“ unterzeichneten der spanische Verband der Spielzeughersteller und der Verband für die Selbstregulierung der kommerziellen Kommunikation mit dem Verbraucherministerium.

Demnach sind die Hersteller von Spielwaren in Spanien ab dem 1. Dezember 2022 verpflichtet, Werbung für ihre Produkte geschlechtsneutral zu gestalten. So müssen alle Informationen zu den beworbenen Spielsachen in kurzer und kindergerechter Sprache vermittelt werden und dürfen weder aussagen noch suggerieren, dass das betreffende Produkt für Mädchen oder Jungen geeignet sei. Einseitige Werbung, in der Kindern eingeredet werde, es gebe typisch feminine oder maskuline Spielsachen, sei sexistisch, findet Alberto Garzón, Spaniens Minister für Verbraucherschutz.

