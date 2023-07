Pulverfass Massenmigration: “Ganze Dorfgemeinschaften” eingewandert, die deutsche Gesetze nicht respektieren

Massenschlägereien zwischen verfeindeten Familienclans gehören in Deutschland zunehmend zum Stadtbild. Die Politik registriert derzeitig eine besorgniserregende Veränderung im Clan-Milieu: Auch Syrer bauen sich neben libanesisch-türkischen Clans nun zunehmend kriminelle Strukturen auf. Der Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft NRW warnt aktuell vor “ganzen Dorfgemeinschaften”, die eingewandert sind und den deutschen Rechtsstaat untergraben. Die innere Sicherheit in Deutschland erodiert.

Clans tragen ihre Interessenkonflikte mit Gewalt auf deutschen Straßen aus. Durch die Massenmigration werden die Konflikte in den Heimatländern der Zuwanderer nach Deutschland importiert. Mit Blick auf die Migranten-Krawalle in Frankreich stellt sich die Frage, wie lange es noch dauert, bis wir derartige Zustände auch in Deutschland haben. Wie sagte einst Peter Scholl-Latour so treffend: “Wer halb Kalkutta aufnimmt, hilft nicht etwa Kalkutta, sondern wird selbst zu Kalkutta“. Weiterlesen auf Report24.news

