Puerto Rico/Gran Canaria: Migranten verwüsten Apartments

Die von Migranten verursachten Vorfälle haben nicht aufgehört. Der letzte fand an diesem Montag im Apartmentkomplex von Puerto Bello in Puerto Rico auf Gran Canaria statt, in dem mehrere Migranten Stühle, Steine ​​und Geräte auf die Sicherheitskräfte warfen.

Ein Apartmentkomplex, in dem Minderjährige mit Migrationshintergrund untergebracht sind, zumindest bis bestätigt wird, ob sie wirklich unter 18 Jahre alt sind. Und es ist so, dass die Regierung der Kanarischen Inseln den Verdacht hat, dass von den 600 Migranten mindestens 300 über 25 Jahre seien.

Im Video ist zu sehen, wie einige Räume des oben genannten Komplexes fast vollständig zerstört und einige Elemente des Inventars von den Balkonen geworfen wurden. Glasscherben, zerlegte Betten, kaputte Badezimmerteile, Tische, Stühle, Geräte. Alles, was in Reichweite war, wurde auf die Straße geworfen. Quelle: maspalomasahora.com

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung