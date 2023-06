Pubertätsblocker, Operationen, Hormone: Irre Trans-Bücher für Kinder

Es ist Pride Month und jeder will gerade ein Zeichen für Diversität setzen. Auch zwei Berliner Stadtbibliotheken wollten für mehr Vielfalt werben und stellten einen Aufsteller mit Büchern für queere Menschen aus. Das Problem: In der Literatur werden schon Kleinkinder dazu animiert, sich als „trans“ zu outen – während irreversible Operationen für Jugendliche als ultimativer Weg in die Freiheit beworben werden.

Konkret geht es um die „Humboldt-Bibliothek“ in Reinickendorf und die „Schiller-Bibliothek“ in Berlin-Mitte, die in ihrer Pride-Ausstellung auch eine Kinderrubrik integriert haben.

