Psychologe versucht vergeblich sich mit Corona anzustecken

Ich bin Psychologe und habe in meinem Studium in den 80ern gelernt, viel zu hinterfragen und dass Wissenschaft nicht objektiv, sondern Interessegeleitet ist. So kam mir das Corona-Szenario von Anfang an wie ein medizinisches Riesen-Experiment vor, bei dem ich nicht gefragt wurde, ob ich die Einwilligung zur Teilnahme gebe. Und ich konnte nur mit wenigen darüber sprechen, die das auch so sahen.

Nun bin ich seit 10 Tagen mit negativem PCR-Testergebnis in Quarantäne mit meiner Lebensgefährtin, die positiv getestet wurde und leichte Symptome hat. Ich habe versucht, mich anzustecken, weil ich auch von einem leichten Verlauf bei mir ausgehe, es klappt aber gar nicht. Ich werde einfach nicht krank. Es ist schon seltsam, denn ich hatte von dem Moment an keine Angst vor dem Virus, als in Italien klar wurde, dass die meisten Menschen mit Vorerkrankungen und mit hohem Alter daran gestorben waren.

Warum kann ich mich nicht so verhalten, wie ich es für meine Gesundheit verantworten kann? Ich habe das ganze letzte Jahr aus gesundheitlichen Gründen keine Maske getragen und mir ist nichts passiert und deshalb konnte ich bis jetzt auch keinen anderen anstecken. Ich will die volle Verantwortung für meine Gesundheit zurück und die Freiheit, zu entscheiden, wo ich hingehe und mit wem ich mich treffen möchte.

Liebe Grüße, Anonym.

Quelle: Pflege- und Krankenhauspersonal für Aufklärung

