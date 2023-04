Psychiatrie Deutschland, Abteilung „Mehrheit“

Verblödung ist die wahre Pandemie des 21. Jahrhunderts – und sie wird die „Mehrheit“ wieder einmal dahin führen, erneut willenlos zu allem bereit zu sein. Der Grundstein wurde bereits vor geraumer Zeit gelegt: Eine ganze Nation schafft sich in jeder Hinsicht ab und freut sich darüber auch noch wie eine alles nachblökende Schafsherde. Islamisierung, Deindustrialisierung, menschlicher Zwiespalt, Niveauverlust, Verarmung, Homokultur, Abschaum-Freundlichkeit und die Zerstörung unserer Zukunft, des Wohlstands, der Werte unserer Ahnen, der klassischen Demokratie, des Erbes der Aufklärung und der Fundamente des christlichen Abendlandes sind nur die wichtigsten einer schier endlosen Reihe von Fehlentwicklungen, die zurecht befürchten lassen, dass wir uns längst in einem schlimmeren Abwärtsstrudel befinden als in der zweiten Hälfte des letzten Weltkrieges. Und eine Wiedergesundung wird, anders als damals, diesmal nicht mehr möglich sein.

Abermals ist die „Mehrheit“ – oder besser ausgedrückt: die verantwortungslose, stromlinienförmige und mainstreamkonformistische breite Masse – Grundlage und Hauptbestandteil des unvermeidlichen Fiaskos. Bittere Wahrheiten werden bis zum Exzess nicht nur weggeleugnet und ignoriert, sondern auch noch konsequent bekämpft. Erlaubt ist eben nur noch, was erwünscht ist und ideologisch gefällt. Zu allem Überfluss ist der Großteil der Deutschen dabei, komplett den Verstand zu verlieren.

