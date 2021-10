Provokation an Grenze Polen: Weißrussische Seite spielt Aufnahmen von weinenden und schreienden Kindern ab

Lukaschenko hat die einnahmeträchtige Reisebranche entdeckt, das Angebot richtet sich an viele Touristen aus dem Nahen Osten und Afrika, um in die EU zu gelangen. Auch die Mitarbeiter seines Reisebüros helfen tatkräftig mit und begleiten die Reisenden ein Stück ihres Weges, diese Dienstleistung endet kurz vor der polnischen Grenze, dann übernimmt der Schlepper-Service die letzte Etappe. Ärgerlicherweise haben die Polen einen Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Weißrussland errichtet, so kommt es immer wieder zu Verzögerungen für Reisegruppen oder gar Abweisungen, die dann einen nicht geplanten Zwischenstopp im „kalten“ Waldgebiet einlegen müssen.

Der weißrussische Reiseveranstalter arbeitet nicht nur emsig, auch hat dieser Tricks parat, um den polnischen Grenzschutz entweder ablenken, aufschrecken oder mürbe machen zu wollen, oder einen Aufschrei von Menschenrechtsaktivisten, Presse oder aufnahmewillige Länder zu provozieren.

So berichtet der polnische Grenzschutz: Weitere Provokationen an der Grenze 🇵🇱🇧🇾. Die Patrouillen bemerkten, dass auf der weißrussischen Seite entlang der Grenze ein Auto fuhr, aus dem Aufnahmen von weinenden und schreienden Kindern abgespielt wurden. Auch gestern wurde ein Schuss aus einer Signalpistole in Richtung der Soldaten abgefeuert.

