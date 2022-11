Der Plan im Stadtzentrum von Leinefelde eine leerstehende und beheizbare Halle zur Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen, führte zu scharfen Reaktionen in der Bevölkerung. Mehrere Demonstrationen und Protestschreiben erreichen Landrat Werner Henning (CDU), der sich selbst in einem Dillemma sieht. In einem MDR Interview nimmt er ausführlich Stellung.

