Der Plan, Jugendliche in Griechenland zu impfen, löste gestern in Athen und Thessaloniki riesige Proteste aus.

Jetzt wo sie in immer mehr Länder eine Impfplicht einführen, wird es spannend zu beobachten wie die Menschen so langsam begreifen was hier läuft.

Mal abwarten wie es in Deutschland kommen wird und wie die Bevölkerung reagieren wird.

