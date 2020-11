Protest in Michigan: Bürger vor Auszählungs-Zentrum

DETROIT, Michigan, 04.11.2020: Michigan ist einer der Bundesstaaten, in denen sich der Vorsprung Donald Trumps in Luft auslöste. Wahlbeobachter waren in vielen Wahllokalen nicht erwünscht. Auch an der Beobachtung der Auszählung durften Vertreter der Trump-Kampagne nicht teilnehmen.

In Detroit selbst ist die früher mächtige Gewerkschaft UAW noch vertreten, die United Autoworkers of America. Wenn es jemanden in „Motown“ gibt, bei dem man in puncto Wahlfälschung noch etwas lernen kann, dann sicherlich bei den Vertretern dieser mit den US-Demokraten verbandelten Organisation.

Die Demonstranten fordern ein Ende der Auszählung ohne Wahlbeobachter. Die Trump-Kampagne bemüht sich derzeit auf juristischem Weg, eine Neu-Auszählung zu erzwingen.

Offenbar hatte man seit 2016 die Gefahr einer möglichen Wahlmanipulation unterschätzt.