Propaganda: Wie Regierungen und ihre Medien lügen und manipulieren

Am Ukraine-Krieg zeigt sich, dass auch im Jahr 2022 Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Und wie in jedem Krieg, stirbt zu Beginn die Wahrheit. Schnurstracks wird die Propaganda-Maschine angeworfen, um die Wirklichkeit zu vernebeln. In diesem Beitrag haben wir analysiert, wie Medien im Kriegsfalle die Wirklichkeit zurechtbiegen und welche Techniken dabei angewendet werden. Natürlich kämpft jede Seite immer nur für gute und hehre Ziele und wurde selbstredend von der „bösen“ Gegenseite zu der Auseinandersetzung, die man selber doch vermeiden wurde, gezwungen.

