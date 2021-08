Propaganda wie 2015! EU-Kommissarin Johansson: Aus Afghanistan fliehen „zu 80 Prozent Frauen und Kinder“

Speziell in den Jahren 2015 und 2016 präsentierten die Medien fast nur Frauen und Kinder auf Bildern und in Videos, obwohl zwischen 80 und 90 Prozent männliche „Schutzsuchende“ nach Deutschland strömten. Die propagierten „Fachkräfte“ entpuppten sich teils als Analphabeten, teils ungebildet und teils wenig qualifiziert, dafür vorwiegend mit einem verachteten Frauenbild ausgestattet.

Im Jahr 2021 möchte man den Europäern erneut suggerieren, es flüchten vor allem Frauen und Kinder, natürlich können auch Kinder darunter sein, die schon einen kleinen Ansatz von Bartstoppeln haben. Die Bilder und Videos aus Afghanistan zeigen, dass es vor allem Männer und vorwiegend junge Männer sind, die die Flucht ergreifen. Die Frauen bleiben erstmal in Afghanistan, nach einigen Monaten/Jahren können sie immer noch per Familiennachzug nachkommen.

Auch nachfolgendes Video zeigt fast nur fliehende Männer:

