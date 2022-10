Prominenter Psychiater: Transgender ist eine psychische Störung

In letzter Zeit wird in den sozialen Medien viel über „Transgender“ geredet. So wird derzeit ein in verschiedenen Ländern ein Transgender-Gesetz ausgearbeitet, das unter anderem Transgender-Personen die Änderung ihres Geschlechts erleichtern soll.

Am Sonntag veröffentlichte das Media Research Centre in den sozialen Medien einen Artikel über den prominenten Psychiater Paul McHugh, der die Auffassung vertritt, dass Transgender eine psychische Störung ist und eine Geschlechtsumwandlung biologisch unmöglich ist.

Psychiater weisen daraufhin, dass die Gender-Ideologie unwissenschaftlich und auch schädlich ist.

