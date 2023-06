Prominente kritisieren Regierung für Verschärfung der Asylpolitik

In einem Offenen Brief haben zahlreiche Prominente und Künstler die Asylpolitik der Bundesregierung kritisiert und Verbesserungen des Asylrechts gefordert. In dem Schreiben heißt es u.a., „wir sehen, dass die Migrationspolitik sich in einem Wettstreit der Unwürdigkeit verirrt. Wir sehen zugleich, dass der Populismus auch in Deutschland die Oberhand gewinnt, und Lösungen im Sinne und Dienste einer universell gültigen Menschlichkeit auf der Strecke bleiben“. (..) „Nun setzen sie sich dafür ein, dass viele Menschen an den Außengrenzen eingesperrt werden und in Schnellverfahren schlechtere Standards bekommen“, heißt es in dem Brief dazu.

Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören unter anderem der Musiker Herbert Grönemeyer, der Moderator Klaas Heufer-Umlauf, die Schriftstellerin Sibylle Berg sowie die Schauspielerin Katja Riemann und die Band Kraftklub. Mehr auf Welt.de (Artikel im Archiv)

3 2 Bewertungen Artikel Bewertung