Project Veritas – Pfizer Wissenschaftler: „Ihre Antikörper sind wahrscheinlich besser als die Pfizer-Impfung“

Project Veritas ließ am Montag eine weitere Bombe platzen. Drei Pfizer-Wissenschaftler sagten Project Veritas Undercover-Journalisten, dass natürliche Antikörper ein besserer Schutz gegen Covid sind als der Impfstoff.

Nick Karl, ein Pfizer-Wissenschaftler, sagte in Teil 4 der ExposeCovidVax-Serie von Project Veritas, dass natürliche Covid-Antikörper wahrscheinlich besser sind als der Covid-Impfstoff.

„Wenn jemand von Natur aus immun ist – wie bei COVID – hat man wahrscheinlich mehr Antikörper gegen das Virus. Wenn man das Virus tatsächlich bekommt, fängt man an, Antikörper gegen mehrere Teile des Virus zu produzieren. (…) Also sind die Antikörper zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich besser als bei der (COVID-) Impfung.“

„Die Stadt (New York) braucht Impfpässe und so weiter. Es geht nur darum, es für Ungeimpfte so unbequem zu machen, dass sie sagen: ‚Scheiß drauf. Ich werde mich impfen lassen.‘ Verstehen Sie?“

Der führende Pfizer-Wissenschaftler Chris Croce, pflichtete Karl bei und sagte, dass diejenigen, die eine natürlich erworbene Immunität hätten, wahrscheinlich besser geschützt seien als diejenigen, die geimpft wurden, ohne jemals COVID-19 bekommen zu haben.

Project Veritas-Journalistin: „Ich bin also gut geschützt (mit Antikörpern)?“ Chris Croce: „Ja.“ Journalistin: „Genauso gut wie der Impfstoff? „Croce: „Wahrscheinlich mehr.“ Journalistin: „Wie das? Wie viel mehr?“ Croce: „Sie sind höchstwahrscheinlich länger geschützt, da es eine natürliche Reaktion gab.“

Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich für ein böses Unternehmen arbeite, weil es am Ende nur um den Profit geht.

Rahul Khandke, der dritte Pfizer-Wissenschaftler, sagte:

„Wir werden gezüchtet und gelehrt zu sagen: „Der Impfstoff ist sicherer als COVID“. Ehrlich, wir mussten so viele Seminare dazu geben. Sie haben ja keine Ahnung. Wir mussten stundenlang dasitzen und uns anhören, dass man in der Öffentlichkeit nicht darüber sprechen darf. Wenn Sie Antikörper gebildet haben, sollten Sie in der Lage sein, diese zu beweisen.“

