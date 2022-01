Prof. Max Otte über Merkel: Deutschland hat sich über 16 Jahre täuschen lassen

Professor Max Otte, Vorsitzender der konservativen Werte-Union, übt Kritik an der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Ökonom warf ihr vor, eine zu sozialistisch orientierte Politik, speziell in den Bereichen Energiewende, Eurokrise, Migration und Corona-Pandemie, betrieben zu haben.

„Die Dame war durch und durch DDR, sie war Apparatschik, sie war Funktionär, sie war völlig sozialisiert im Sozialismus“, sagte Otte über die langjährige CDU-Vorsitzende.

Er könne es bis heute nicht fassen, dass ein ganzes Land sich 16 Jahre oder länger von ihr hat täuschen lassen. Außerdem bezeichnet Otte ihre Politik als „ein unglaubliches Meisterwerk … ein Zerstörungswerk.“

Quelle: Epoch Times

Politikstube: Deutschland? In erster Linie waren es die CDU und Kohl, die der „Dame“ den Weg ebneten, sie dann zur Chefin der Partei wählten und als Kanzlerkandidatin nominierten, damit begann die Ära des Grauens. Dazu die Leitmedien, die perfekt ihre Rolle spielten und die Raute in den Himmel lobten. Natürlich sollte man auch eine gewisse Dummheit für den Wählerkreis attestieren, die alle vier Jahre brav ihre Stimme für die CDU in die Wahlurne legten und ein „weiter so“ mit Merkel ermöglichten.

Im Endeffekt lenken Personen im Hintergrund die Zukunft Deutschlands: Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.

4.9 7 Bewertungen Artikel Bewertung