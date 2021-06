Prof Dr. Stefan Homburg beim Nachrichtensender Welt: „Wir begehen Suizid aus Angst vor Mord“

Dieses Video wurde auf der Webseite von „Welt“ gelöscht. Warum kann sich jeder selber denken. Es gibt keine Pandemie!

Verbreitet dieses Interview so oft wie möglich an Personen, von denen ihr glaubt, dass sie noch immer in Ihrer Angst vor Corona gefangen sind.

Es geht um unser aller Wohlergehen, um unsere Jobs und vorallem um unsere Freiheit, die doch sicherlich keiner freiwillig aufgeben möchte. “

Das Interview dürfte schon etwas älter sein. Merwürdig das die Welt es jetzt löscht.

