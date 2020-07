In aller Munde sind nun die Exosomen gekommen, über welche man den Virus nachweisen kann. Aber – was ist überhaupt ein Virus? Hat jemand schon mal ein Virus gesehen? Wieso wird ein Preis ausgesetzt für den Menschen, der ein Virus tatsächlich nachweisen kann? Wird die sogenannte zweite Welle eine Aktivierung der Exosomen durch 5G sein? Was sind die Auswirkungen von 5G?

