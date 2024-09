Problemgrundschule in Hessen: Schüler wissen nicht einmal, was ein Stift ist

Eine Grundschullehrerin berichtet anonym von ihrem schockierenden Alltag in einer Schule, die sich in einem von Migration geprägten Viertel in Hessen befindet. Ihre Schilderungen im Gespräch mit dem Tagesspiegel zeichnen ein besorgniserregendes Bild der heutigen Bildungslandschaft, die von Überforderung, Disziplinlosigkeit und einem übermäßigen Erziehungsauftrag geprägt ist.

Bereits am ersten Schultag zeigen sich gravierende Defizite bei den Kindern. Manche Kinder wissen nicht, was ein Bleistift ist, schildert die Lehrerin und verweist auf die fehlende Kindergartenpflicht in Hessen. Weiterlesen auf Apollo News.net

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung