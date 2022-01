Wie stellt man sich einen Staatsstreich vor? Die meisten denken dabei an Soldaten, die in ein Parlament stürmen und die gewählten Regierungen stürzen, so dass ein Diktator die Macht an sich reißen kann… Aber könnte die Realität ganz anders aussehen? Könnte es sein, dass gerade ein stiller, verdeckter Staatsstreich im Gange ist, weltweit und mit ganz anderen Methoden, als man denkt?

