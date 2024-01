Presserat entlarvt Asyl-Fakes von linker „Qualitätszeitung“

Die “Süddeutsche Zeitung” (SZ), Flaggschiff der Mainstream-Medien, hat sich zwei “Missbilligungen” des Presserates nach Beschwerden von Lesern eingehandelt. Die Fälle zeigen, wie sich Redaktionen in der Asyldebatte an unbequemen Wahrheiten vorbei schwindeln.

Zum einen ging es um einen banalen Bildtext unter einem Foto, in dem zu lesen war, dass Flüchtlinge “manchmal” ohne Pass in Deutschland ankämen. Der Beschwerdeausschuss des Presserates recherchierte – was die Journalisten der SZ nicht getan hatten. Ergebnis: “Der Satz erzeigt den falschen Eindruck, dass nur ein geringer Teil der Flüchtlinge ohne Pass in Deutschland ankommt.” Weiterlesen auf Exxpress.at

5 1 Bewertung Artikel Bewertung