Potsdam-Golm: Protest gegen Wohnungspläne für Flüchtlinge – Anwohner befürchten Getto

Das Sonderbauprogramm mit insgesamt 151 Wohnungen in Golm stößt bei Bürgern und im Ortsbeirat auf Skepsis und zum Teil breite Ablehnung. Knapp 50 Anwesende übten am Donnerstagsabend während der Ortsbeiratssitzung massive Kritik an den Plänen der Stadtverwaltung und von Pro Potsdam sowie an der aus ihrer Sicht mangelhaften Information.

Abgelehnt wird insbesondere die als zu massiv beschriebene Bauweise, die nicht zu den Einfamilien- und Reihenhäusern der unmittelbaren Umgebung passe.

Noch größer war die Ablehnung der geplanten sieben Neubauten am Eichenweg mit drei bis vier Geschossen und zusammen 79 Wohnungen auf der Fläche eines früheren Bolzplatzes. Mehrfach war von einem Getto die Rede. „Das ist Schlaatz und nicht Golm. Das bringt Frust“, sagte Saskia Ludwig. Das Sonderbauprogramm bringe bis zu 590 neue Bewohner. Das sei ein Einwohnerzuwachs von 14 Prozent, ohne dass neue Infrastruktur geplant werde. Die Bebauung passe nicht zum Ortsbild.

