Potsdam: 23-Jährige ins Waldstück gezerrt und vergewaltigt – Täter vermutlich südländischer Herkunft

Die Mutter einer jungen Potsdamerin meldete sich am Samstagvormittag bei der Polizei und zeigte die Vergewaltigung ihrer 23-jährigen Tochter in der vorangegangenen Nacht an. Die Polizei suchte die junge Frau daraufhin zu Hause auf. Sie stand unter erheblichem Schock und wollte mit niemandem darüber sprechen. Eine junge Polizistin befragte die Frau mit der gebotenen Einfühlung und konnte somit erste Hinweise auf die Tat erlangen. Danach war die 23-Jährige zum Einkauf an der Tankstelle in der Drewitzer Straße und sei dort gegen 01.30 Uhr losgelaufen in Richtung Magnus Zeller Platz. Als sie am Beginn der Straße An der Alten Zauche war, habe sie drei Männer bemerkt, die auch aus der Drewitzer Straße kamen, hinter ihr herliefen und sie in einer Sprache ansprachen, die sie nicht verstand. Die Frau reagierte jedoch nicht darauf sondern ging weiter und wurde nach ihren Angaben nun von hinten gepackt sowie in ein nahes Waldstück gezerrt. In dem Waldstück soll sich dann einer der drei Männer an der Frau vergangen haben, während ein weiterer sie festhielt und der Dritte mutmaßlich mit einem Handy fotografierte oder filmte. Nach der Tat flohen die Männer in Richtung Straße An der Alten Zauche. Die 23-Jährige begab sich daraufhin nach Hause und verständigte zunächst nur eine Freundin von der Tat. Die Frau erlitt durch die Tat Verletzungen, welche am Samstag in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Nach Bekanntwerden bei der Polizei am Samstagvormittag leitete diese sofort umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen ein, die bislang auch noch andauern. Der mutmaßliche Tatort wurde gesucht und Spurensicherungen durchgeführt. Die Täter konnten bisher jedoch noch nicht bekannt gemacht werden. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe und fragt, wer hat in der Nacht von Freitag zu Samstag eine Gruppe junger Männer im Bereich Drewitzer Straße, An der Alten Zauche, Magnus-Zeller-Platz gesehen, auf die die nachfolgenden Beschreibungen passen:1. Person:- männlich, zwischen 25-35 Jahre- ca. 185 cm- dunkle Bekleidung- dunkler Mundschutz- dunkle kurze Haare (Seiten kürzer als oben)2. Person:- männlich, zwischen 25-35 Jahre- ca. 170 cm- dunkle Bekleidung, kurze Hose- dunkler Mundschutz3. Person- männlich, zwischen 25-35 Jahre- ca. 170 cm- dunkle Bekleidung, kurze Hose- dunkler Mundschutz. In ihrer Befragung äußerte die junge Frau, dass die drei Täter ihrem Aussehen nach mutmaßlich „südländischer“ Herkunft sein könnten, was in den anstehenden Befragungen noch konkretisiert werden muss.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder in der Nacht Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat zusammen hängen könnten, wird gebeten sich bei der Potsdamer Polizei unter 0331-5508-0 zu oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.