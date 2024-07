Post wird zur Schneckenpost – und verkauft das als Verbesserung

Selten findet man den Niedergang unseres Landes mitsamt dem Versuch, ihn zu verschleiern, so symbolhaft in drei Sätzen komprimiert – wie hier im „Focus„.

Doch es kommt noch dicker: „In ländlichen Gebieten könnte es sogar etwas länger dauern, bis Briefe, wichtige Dokumente oder Postkarten ankommen“, berichtet das Blatt: „Denn insgesamt gilt für 99 Prozent der Briefzustellungen durch die neue Postreform dann die Vier-Tage-Regel. Das bedeutet: Wird ein Brief am Montag aufgegeben, kann es sein, dass er erst am Freitag beim Empfänger ankommt.“ Weiterlesen auf Reitschuster.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung