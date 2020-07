Portland: Polizisten werden mit Betonbrocken und Fäkalien beworfen

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, verteidigt die Entsendung von Bundespolizisten in demokratisch geführte Städte, in denen gewaltsame Proteste bisher nicht unter Kontrolle gebracht wurden. Den Demokraten warf sie vor, eine Rhetorik gegen die Polizei anzuwenden, die nicht nur gefährlich sei, sondern auch die Gewalt gegen Beamte anheize. Die Gewalt, das Chaos und die Anarchie, wie in Portland etwa, seien nicht mehr hinnehmbar, so McEnany. Die Sprecherin wies auch die Kritik zurück, laut dieser die Entsendung Beamten des Bundesschutzdienstes nicht mit dem Gesetz vereinbar sei.

Aktuelle Bilder aus Portland:

Federal police officers arresting an #Antifa rioters in #Portland last night and carry him into the the Federal Courthouse like a sack of potatoes pic.twitter.com/rzEHcgy11a

