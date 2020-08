Portland: BLM-Idioten umzingeln Weißen und schlagen ihn bewusstlos

Im Internet verbreiten sich Aufnahmen viral, die BLM-Anhänger zeigen, die einen jungen, hellhäutigen Mann umzingeln, immer wieder auf ihn einschlagen und ihn beschimpfen. Außerdem zeigt ein Video in den sozialen Netzwerken einen afroamerikanischen Mann, der ihm dann direkt gegen den Kopf tritt. Das Opfer bleibt minutenlang bewusstlos mit blutender Kopfwunde am Boden liegen. Was tatsächlich die Aggressionen gegen den Mann auslöste, ist nicht gesichert. Zuvor soll es allerdings zu einem Unfall mit seinem Pkw gekommen sein, der gegen einen Baum prallte. BLM-Anhänger zogen ihn daraufhin aus seinem Wagen und umzingelten ihn. Der Mann, der ihm ins Gesicht trat, behauptete, dass er versucht habe, Leute zu überfahren. Andere Quellen behaupten, dass er Demonstranten entkommen wollte.

