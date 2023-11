Porno-Transfrau soll Handlungsanweisungen für Jugendliche erarbeiten

In Kiel ist laut dem Lesben- und Schwulenverband (LSVD) des nördlichsten Bundeslandes eine Transfrau mit pornografischen Vorlieben, die sie öffentlich zur Schau stellt, zur Sprecherin einer Arbeitsgruppe des Ministeriums gewählt worden, die über Jugendliche beraten soll.

Transfrau Stéphanie M. Hochsprung ist Vorstandsmitglied des LSVD. Die Arbeitsgruppe, der sie nun vorsteht, soll über sogenannte non-binäre Jugendliche beraten. In den sozialen Medien stellt die Transfrau ihre Vorliebe für pornografische Inhalte ohne jede Scham zur Schau, wie das Portal „Nius“ berichtet: „Ich liebe es, M***** zu lecken, aber ich mag keine Haare in meinem Mund, aber bei deiner M***** könnte es klappen, außerdem ist sie so prominent …“, heißt es in einem englischsprachigen Tweet von Hochsprung unter dem Bild einer nackten Frau. Weiterlesen auf Reitschuster.de

5 1 Bewertung Artikel Bewertung