Pompeo kündigt „reibungslosen Übergang“ in die zweite Amtszeit Trumps an

US-Außenminister Mike Pompeo kündigt einen „reibungslosen Übergang“ in die zweite Amtszeit Präsident Trumps an. Auch wenn Joe Biden bereits seinen Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen verkündet hat, werden die Stimmen immer noch gezählt und somit steht noch kein Wahlsieger fest.

Pompeo gab am Dienstag eine Pressekonferenz in Washington DC. Er fügte hinzu: „Wir sind bereit, die Welt schaut zu, was vor sich geht. Wir werden alle Stimmen zählen“. Er äußerte sich auch zu den Waffenverkäufen an die Vereinigten Arabischen Emirate und fügte hinzu: „Wir sind zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, ihnen Waffensysteme zu liefern, die ihre Sicherheit gewährleisten und die Arbeit leisten werden, die wir alle leisten müssen, um der Bedrohung durch die Islamische Republik Iran entgegenzuwirken“