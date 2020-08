Polizisten ins Gesicht gespuckt, Widerstand geleistet – Frankfurt/Main: Festnahmevideo sorgt für Aufregung

Eine Festnahme während eines Polizeieinsatzes im Frankfurter/Main Stadtteil Sachsenhausen (hoher Migrantenanteil) sorgt für Wirbel, ein Mann liegt am Boden und Polizisten knien auf ihm, zu erkennen sind Tritte in den Rücken und ein Schlag offenbar gegen den Oberkörper, der Einsatzleiter drängte einen Kollegen zurück.

Das Video zeigt den Moment ab der Festnahme, was davor geschah, darüber berichtet das Polizeipräsidium Frankfurt am Main in einer Pressemitteilung:

[…] Am Sonntagmorgen, den 16.08.2020, gegen 05:30 Uhr, nahmen Polizeibeamte in Sachsenhausen einen 29-jährigen Mann vorübergehend fest.

Der Festnahme vorausgegangen war ein Platzverweis gegen eine alkoholisierte Gruppe, in der sich auch der spätere Tatverdächtige befand. Aus der Gruppe heraus kam es zu diversen Beleidigungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Der 29-Jährige soll darüber hinaus Beamte zum Teil ins Gesicht gespuckt haben. Der folgenden Festnahme in der Dreieichstraße widersetzte er sich, sodass er zu Boden gebracht wurde und sein Widerstand gebrochen werden musste. Hierbei soll es zu unzulässiger Gewaltanwendung seitens der Polizeibeamten gegen den am Boden liegenden Tatverdächtigen gekommen sein. In dieser Phase schaltete sich der Einsatzleiter ein, nahm einen Polizeibeamten zur Seite und meldete später den Vorfall intern. Teilsequenzen der Festnahmesituation kursieren im Internet.

Es wurden Ermittlungen wegen der Körperverletzung im Amt und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Gegen einen Beamten wurden bereits dienstrechtliche Maßnahmen ergriffen. […]

Halten wir fest: Renitenter 29-Jähriger, der Polizisten beleidigt und bespuckt, der Widerstand bei der Festnahme leistet, womöglich weitere Ereignisse die Pressemitteilung nicht berücksichtigt, den kann man wahrhaft als netten Zeitgenossen einordnen. Hätte sich der 29-Jährige „Partygänger“ zivilisiert verhalten, dann wäre es nicht zum Vorfall gekommen.

Ist das der Frust bei Polizisten, die immer mehr angefeindet werden und von der Politik in Stich gelassen werden, die sich kaum wehren dürfen und den Kopf hinhalten müssen? Auch dieser Vorfall dürfte ein gefundenes Fressen für die Linken und Bessermenschen sein, die bei Gewalt gegen Polizisten wegschauen, hingegen genau hinschauen, wenn beim einen oder anderen Polizisten die Nerven blank liegen und der Frust seinen freien Lauf nimmt?