Polizeigewerkschaft alarmiert Kanzler Scholz: Faeser spart Elite-Einheit GSG9 kaputt!

Heiko Teggatz, Vorsitzender der Bundespolizei-Gewerkschaft (DPolG), verfasste jetzt einen Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz.

Bild zitiert aus Teggatz` Schreiben: „Unserer Anti-Terror-Einheit GSG9 geht das Geld aus. Es fehlt an Technik, Personal und Trainingsmöglichkeiten. Verantwortlich dafür ist die Ampelregierung und ihre Sparpolitik. Mit der Streichung mehrerer Tausend Flugstunden gefährdet diese Regierung eine effektive Terrorabwehr. Gerade in Zeiten, in denen die terroristische Bedrohungslage so hoch wie nie zuvor ist, sollte lieber in die Innere Sicherheit investiert werden, als den Bau von Radwegen in Peru zu fördern.“ Weiterlesen auf nius.de

