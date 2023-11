Polizei-Tipps für Messer-Angriffe: „Siezen sie den Täter, halten sie Abstand“

Die neuesten Tipps der Exekutive für das richtige Verhalten bei Messerangriffen werden im Web bereits diskutiert: So rät die Polizei dazu, von den Tätern “Abstand zu halten”, “zu schreien” und die Kriminellen “zu siezen”. Generell stellt sich die Frage: Warum sind wohl derartige Ratschläge nötig?

Messer-Attacke hier, Macheten-Mord da – natürlich fragen sich in dieser Sicherheits-Situation immer mehr Europäer, wie sei ihre Überlebenschancen für den Fall eines Gewaltverbrechens erhöhen könnten. Die deutschen Kollegen des eXXpress von der Schwäbischen Zeitung haben dazu die Polizei in Ravensburg befragt, wie sich Opfer von Messerangriffen am besten verhalten sollten. Weiterlesen auf Exxpress.at

