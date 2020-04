Polizei immer unbeliebter in Sachsen: Auflösungen in Dresden und Prügeleien in Chemnitz

Die SACHSEN werden unruhig und Polizisten erklären den eigenen Bürgern zunehmend, dass das Grundgesetz angeblich in Teilen nicht mehr gelten würde. Geht das so weiter, wird die Polizei, die längst jeden Unsinn der Regierung Kretschmer durchsetzt, in Sachsen bald Schlagstöcke und Schild mit auf Streife nehmen wollen.

Die Bürger jedenfalls haben in den letzten Wochen in SACHSEN gelernt, dass die Polizei das Schutzschild für dumme Ideen der Regierung geworden ist. Längst sind die noch vor zwei Jahren zu hörenden Rufe, „eins, zwei, danke Polizei“ nicht mehr zu hören. Längst ist der Krankenstand in der Polizei gigantisch geworden. Längst steigen Polizisten aus dem Job aus und verdingen sich lieber in der Wirtschaft. In Sachsen ist diese Einsicht, dass du als Bürger um verbriefte Rechte, wie das alleinige Sitzen auf einer Parkbank, beraubt wirst, gefährlich für unsere Regierung. Daher schickt sie jetzt die eigenen „Truppenteile“ gegen friedliche Demonstranten. Spricht man mit den SACHSEN, so kann man den Eindruck erhalten, es fehle nur ein Funke, damit das Fass über läuft. Aber wird es dann zwingend besser? Eins ist sicher, es gärt im SÄCHSISCHEN Herz! Quelle: Bürgerinitiative Sachsen Ein Link zum Thema (Bezahlschranke)

https://www.saechsische.de/…/versammlung-im-grossen-garten-…